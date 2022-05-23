نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة من خلال رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 يتمكن الطلاب المقيدين بالصف الأول الاعدادي الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر أن يتم ظهور النتيجة بالمدارس التعليمية بعد أيام قليلة مقبلة، ليتم توفير النتيجة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي إلكترونيًا بعد الاعتماد رسميًا عن النتيجة، في السياق التالي نوضح تفاصيل الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 الكترونيا.
رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022
يتم استخراج نتيجة الصف الاول الاعدادي عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس، فور الاعلان عن النتيجة، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الصف الاول الاعدادي مرضية، ويتم استخراج النتيجة برقم الجلوس.
أما عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي فقد أوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي على موقع بوابة التعليم الأساسي المعني بنتائج صفوف النقل والشهادة الاعدادية برقم الجلوس فور اعتماد السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022
عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم استخراج النتيجة أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي.
- ثم انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية للطلاب.
- يتم بعدها تحديد المرحلة التعليمية.
- ثم بعدها عليك باختيار الفصل الدراسي الثاني.
- ليتم بعدها تسجيل اسم الطالب رباعي.
- أكتب البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها، بكتابة رقم الجلوس.
- ثم يتم الضغط على الاستعلام عن النتائج.
- انتظر حتى تظهر لك النتيجة من خلال بيان درجات الصف الاول الاعدادي.
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