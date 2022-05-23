نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للكشف عن نتائج القبول الموازي في المقال التالي
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم الان حيث عمليات البحث على جوجل رائجة للغاية من أجل الوصول إلى نتيجة القبول الموازي والتي سنوافيكم ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بمنتهي السهولة الممكنة
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 بإمكانكم الوصول اليها وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية على ان النتائج من خلال تلك الخطوات بامكانكم الحصول عليها فى إطار غضون لحظات قليلة وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية بعد الإشارة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان أعداد المقبولين على القبول الموازي قد وصل الى 21 الف طالب وطالبة، عليه سنوافيكم الآن نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن بالخطوات خطوات الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
مايقرب من 35 الف طالب وطالبة بالقبول الموازي قد تقدمه على الحصول على مقعد داخل الجامعات العراقية ليتم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان النتائج الان اصبحت جاهزة ومعلنة فى جميع المحافظات العراقية على شكل خطوات جاءت بالشكل التالي:-
- الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم
- الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- الخطوة البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر فى النهاية على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
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