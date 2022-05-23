نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجراء اختبار “نافس” الوطني الأول للعام الدراسي الحالي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم بالمملكة، أنها وبالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، سوف تطلق هذا العام ولأول مرة اختبار نافس، وذلك بهدف تطوير كفاءة التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتي تهدف لتطوير القدرات البشرية بالممملكة ورفع كفاءة التعليم والمتعلمين بالمملكة.

ما هي اختبارات نافس الوطنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم بالمملكة يوم الاثنين 23 مايو 2022 عن تنفيذ اختبارات “نافس” لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وهذه الاختبارات ستتم لاختبار الطلاب في مراحل تعليمية محددة بالمملكة، وهذه المراحل هي:

الصف الثالث الابتدائي.

الصف السادس الابتدائي

الصف الثالث المتوسط.وهذا بدوؤ

وترجه أهمية تلك الاختبارات إلى أنها سوف توفر بيانات مرجعية دقيقة لصناع القرار بالوزارة حول أداء وكفاءة التعليم بالمملكة، حيث أنها تقوم بقياس مدى التحصيل العلمي للطلاب في مدارس المملكة.

كما أنها ستساعد على تحفيز التنافس الإيجابي المستمر بين المدارس والإدارات التعليمية المختلفة في المملكة، وهذا بدوره يساعد في دفع العملية التعليمية للأمام.

موعد اجراء اختبارات نفس

وفقًا للمعايير العالمية فإن تلك الاختارات يتم تنفيذها كل نهاية العام الدراسي من كل عام دراسي.

آلية عمل اختبارات نافس

نافس هي اختبار وطني موحد يتم اجراؤه على عينة من الطلاب في جميع المدارس المتوسطة والابتدائية بالمملكة سواء حكومية أو أهلية أو عالمية، ويتم اجراء الاختبارات على مرحلتين المرحلة الأولى لطلاب الصف الثالث المتوسط.

والمرحلة الثانية لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الابتدائي.

وتشم الاختبارات اختبارات للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد:

الرياضيات

القراءة

العلوم

بينما سيمتحن طلاب الصف الثالث الابتدائي في مواد:

القراءة

الرياضيات.

موعد اجراء اختبار نافس الأول

سيتم عقد أول اختبار نافس في نهاية التقويم الدراسي الحالي 1443- 1444، الشهر القادم وفقًا للمواعيد التالية:

الصف الثالث المتوسط:

من 6 ذو القعدة 1443 هـ وحتى 9 ذو القعدة 1443 هـ وهو الموافق للفترة من 5 إلى 8 يونيو 2022.

بالنسبة للصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي:

سيتم عقد الاختبار الأول في الفترة من 10 ذو القعدة 1443 هـ إلى سوم 15ذو القعدة 1443

وهو الموافق للفترة من 9 إلى 14 يونيو 2022 م.