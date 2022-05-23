روسيا تحاكم جنود مصنع آزوفستال المستسلمين

جدة - نرمين السيد - وقال إن المحاكمة الأولى ستكون فى المدينة الساحلية ماريوبول، وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

كما أوضح أن تلك المحاكمة ستتبعها عدة مراحل، ويمكن عقدها فى أماكن أخرى.

وفى وقت سابق اليوم، قال رئيس جمهورية دونتيسك الانفصالية المدعومة من روسيا، دينيس بوشلين، لوكالة إنترفاكس إن جميع السجناء الأوكرانيين الذين استسلموا فى آزوفستال محتجزون حيث من المقرر تقديمهم للمحاكمة.

وكان الجيش الروسى أعلن صباح السبت، أنه حرر مجمع آزوفستال الصناعى بالكامل، بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، "منذ 16 مايو، استسلم 2439 نازياً من كتيبة آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون فى المصنع، كما استسلمت السبت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا"، وفق تعبيره.

يذكر أن أكثر من 250 مقاتلاً أوكرانياً استسلموا الأسبوع الماضى للقوات الروسية، وسط مخاوف أوكرانية من تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، لاسيما بعد أن أعلنت لجنة روسية نيتها استجواب الجنود، وكثير منهم أعضاء فى كتيبة آزوف التى يصفها الروس بالمتطرفة والنازية، فى إطار تحقيق حول "جرائم النظام الأوكرانى".