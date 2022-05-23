جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يظهر لحظة اندلاع الحريق فى العبارة الفلبينية: واندلع الحريق فى "ميركرافت 2" أثناء نقلها 124 راكباً من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون فى جزيرة لوزون الرئيسية. وقال المتحدث باسم خفر سواحل الفيليبين: إن 105 ركاب أنقِذوا حتّى الآن وإن البحث عن ناجين آخرين جارٍ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيران تلتهم عبارة ركاب فلبينية وسط البحر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.