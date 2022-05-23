العالم اليوم - أردوغان: تركيا ستبدأ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 08:15 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا، لـ"مكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق".

وأضاف: "الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة"، من دون الخوض في التفاصيل. وأوضح أردوغان أن العمليات "ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها".

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