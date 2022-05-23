تسجيل الطلاب في نظام نور الالكتروني 1444، يعد نظام نور الالكتروني من أفضل الوسائل التي تمكن أولياء الأمور من متابعة الحالة الدراسية لأولادهم كما يمكن من خلاله معرفة نتائج الطلاب فور ظهورها، لذلك يسعى الكثير من الأشخاص إلى التسجيل عليه وذلك أصبح من السهل جدا عبر الانترنت، ونجد أيضا التسجيل عبر نظام نور يوفر الوقت والجهد، ولا شك في أن نظام نور يعد خدمة مميزة توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين بها.

أهم مميزات نظام نور الالكتروني

يمتاز نظام نور بالكثير من المميزات إذ أن المملكة العربية السعودية تسع جاهدة لتوفير خدمات مميزة للمواطنين،

ويعد نظام نور مميز كونه يسهل على ولي الأمر متابعه طفله دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها، وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد، ومن الجدير بالذكر أن الموقع يضم نتائج الطلاب في مختلف المراحل العمرية وعقب تسجيل ولي الأمر يقوم بالاختيار بين الأبناء المسجلين له وتحديد النتيجة المراد الاستعلام عنها.

تسجيل الطلاب في نظام نور الالكتروني 1444

تسهل عملية التسجيل في موقع نظام نور عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الأتي:

الدخول على الرابط الخاص بموقع نظام نور الالكتروني.

تسجيل دخول ولي أمر جديد وإدخال السجل المدني الخاص به.

تسجيل طالب جديد وكتابة جميع البيانات التي تخص الطالب مثل الاسم ورقم الهوية أن كان الطالب سعودي الجنسية.

أن لم يكن سعوديا فلابد من إدخال رقم رخصة الإقامة.

التسجيل في نظام نور ولي الأمر 1444

وضع نظام نور ميزة إنشاء حساب لأولياء الأمور والذي يمكن الآباء من متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم وتسجيلهم والتعديل على أي بيانات أو نقل الطالب من مدرسة لأخرى بكل سهولة وسرعة، وأيضًا التعرف على النتائج الخاصة بالإمتحانات والعديد من المميزات الأخرى الهامة جداً بالنسبة إلى أي ولي أمر، ولذلك سوف نقدم طريقة تالسجيل في نظام نور ولي الأمر 1444 بخطوات سهلة وبسيطة.