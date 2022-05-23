رابط نتيجة اولى اعدادي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس اعرفها الآن

ساعات قليلة تفصل بيننا وبين ظهور نتيجة اولى اعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي أولا بأول عن النتائج فور ظهورها واعتمادها رسميا عبر الموقع الرسمي لـ بوابة نتائج التعليم الأساسي بلا تأخير، وهو الأمر الذي يبحث الطلاب وأولياء الأمور عنه بكثافة في هذه الساعات، من أجل الاطمئنان على نتيجة امتحانات آخر العام للصف الأول الإعدادي وتحقيق النجاح ومن ثم قضاء إجازة صيفية بلا قلق، خاصة أنه كان عاما دراسيا صعبا على جميع الأصعدة وكل المراحل، لأنه عام العودة للدراسة النظامية بعد توقف عامين وتقطع بين الحضور ونظام الأونلاين بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي بسببه اتجهت وزارة التربية والتعليم لتوفير خدماتها بشكل إلكتروني مما ساهم في تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء أمورهم، ومساعدتهم على الوصول إلى الخدمات التعليمية بسهولة بدون ازدحام على مقرات المدارس أو المديريات التعليمية لدواعي الوقاية، ومواكبة التطور العالمي.

نتيجة اولى اعدادى بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتيجة الصف الأول الاعدادي 1 ع 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

قم باختيار نتائج صفوف النقل من القائمة الرئيسية.

قم باختيار نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

أدخل بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس الخاص به

قم بإدخال خانات الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقما والذي يوجد في شهادة الميلاد

اضغط على زر استعلم الآن

تظهر لك النتيجة في الحال بعد ظهورها بدقائق

امتحانات صفوف الإعدادي في المدارس

وفي سياق متصل فقد وجهت العديد من المديريات التعليمية خطاب مهم وعاجل إلى الإدارات التعليمية فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية ضمن الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، بعد ظهور حالات من عدم الانضباط والمخالف داخل عدد من اللجان، وأوضحت المديريات التعليمية، في خطابها الموجه إلى أنه في إطار الجولات الميدانية للاطمئنان على سير الأداء في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اتضح حدوث عدم انضباط داخل بعض اللجان، ومخالفة التعليمات والقرارات الوزارية التي تنظم أعمال الامتحانات.

وأكدت المديريات على الإدارات التعليمية بضرورة التشديد على عدم اصطحاب أي هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو العاملين في اللجنة، لافتة النظر إلى أنه في حال ضبط تليفون مع الطالب يستلم رئيس اللجنة الجهاز قبل بداية الامتحان، ويعيد تسليمه لصاحبه بعد الانتهاء ويكون ذلك تحت عهدته.