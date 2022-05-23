برلين تمنع توريد 100 عربة عسكرية مدرعة إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:25 مساءً - أكدت وسائل إعلام ألمانية أن برلين منعت إرسال شحنة أسلحة ضخمة إلى نظام كييف، حيث رفضت السلطات في البلاد هذا الطلب.

منعت الحكومة الألمانية وصول الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، ورفضت إرسال حوالي 100 مركبة عسكرية مدرعة خاصة بالمشاة.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فقد قدمت شركة الدفاع "راينميتال" طلبًا إلى مجلس الأمن الفيدرالي الألماني لتنسيق توريد مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا، لكن السلطات الألمانية رفضت الموافقة على هذا الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب قد تم تقديمه في مارس الماضي، بعد لقاءات واجتماعات تمت بين قيادات من برلين وكييف.

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

واعتبارًا من يوم 25 مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.