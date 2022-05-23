بريطانيا تسجل 36 حالة إصابة جديدة بجدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:25 مساءً - أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس جدري القرود في بريطانيا، وفقا لما أفادت به رويترز.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن إجمالي حالات الإصابة، بفيروس جدري القرود في بريطانيا ارتفع ليسجل 56 حالة مؤكدة منذ 7 مايو.

وأوضحت الوكالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يجب على أي شخص مصاب بطفح جلدي أو آفات غير عادية في أي جزء من جسمه التواصل مع خدمة الصحة الجنسية أو الطوارئ الصحية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحالات الحديثة من إصابات جدري القرود التي تم الإبلاغ عنها مرتبطة بشكل رئيسي في الرجال المثليين وثنائيي الجنس، موضحة أنه يجب أن يكون أولئك الموجودون في هذا المجتمع في حالة تأهب بشكل خاص.

وفي وقتت سابق، أوصت وكالة الأمراض المعدية بالاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بإعداد استراتيجيات لبرامج التطعيم المحتملة لمواجهة جدري القرود المنتشر في القارة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن ينشر مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقييمًا للمخاطر والذي سينصح جميع الدول الأعضاء بوضع استراتيجية تلقيح للسيطرة على انتشار الفيروس المداري، وكان هناك لقاح للجدري، يُعرض بشكل روتيني على البريطانيين حتى تم القضاء على الفيروس قبل أكثر من أربعة عقود، فعال بنسبة 85 % ضد الإصابة بعدوى جدري القرود.