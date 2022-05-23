الاتحاد الإفريقى يحتفل بذكرى «يوم إفريقيا»

جدة - نرمين السيد - يحتفل الاتحاد الافريقى بعد غد الأربعاء، بميلاد منظمة الوحدة الأفريقية الذى يسمى حالياً "يوم إفريقيا"، إحياء لذكرى هذا اليوم التاريخى فى 25 مايو 1963 عندما أنشأ عشرين رئيس دولة إفريقية بحماس فى أديس أبابا هذه المنظمة القارية.





وبعد ثمانية وخمسين عامًا، سعى الاتحاد الإفريقى، الذى خلف منظمة الوحدة الإفريقية، إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الإفريقية، وروح الوحدة الإفريقية، والهوية الثقافية والقيم المشتركة، العزيزة على الآباء المؤسسين والمحددة فى القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقى وغيرها من الصكوك القارية.

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