مكتب الإحصاء البريطانى: 8 من كل 10 موظفين يخططون للعمل بالنظام المختلط

جدة - نرمين السيد - أكد مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، اليوم الاثنين، أن البريطانيين الذين كانوا يعملون من منازلهم خلال جائحة كورونا لا يرغبون فى العودة إلى العمل من المكاتب بفترة دوام كاملة.





وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، فإن ما يقرب من ربع الموظفين يصفون أنفسهم الآن بأنهم "يعملون بنظام العمل الهجين، أى يعملون جزئيا فى كل من المكتب والمنزل".

ولفتت البيانات التى نشرتها الصحيفة إلى أنه عقب سؤال العاملين فى فبراير الماضى بشأن خططهم المستقبلية بعد أن تم رفع التوجيه الحكومى للعمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا فى إنجلترا واسكتلندا، قال أكثر من 8 من كل 10 عمال ممن اضطروا للعمل من المنزل أثناء جائحة كورونا إنهم يخططون للعمل بالنظام الهجين.

وأوضحت البيانات أن هناك ارتفاعا فى نسبة العاملين بنظام العمل الهجين من 13% فى أوائل فبراير الماضى إلى 24% فى مايو الجارى فيما انخفض نسبة العاملين من المنزل من 22% إلى 14% فى الفترة ذاتها.

وأضافات البيانات أن نسبة الذين خططوا للعودة إلى مكان عملهم بشكل دائم انخفضت من 11% فى أبريل 2021 إلى 8% فى فبراير 2022.

وذكر مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى أن نظام العمل الهجين يحظى بشعبية خاصة لدى أصحاب الدخول المرتفعة فإن ما يقرب من ثلثى الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 40 ألف جنيه إسترلينى سنويًا يعملون إما كليا بنسبة 23% أو جزئيا بنسبة 38% فى المنزل.