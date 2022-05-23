البيت الأبيض يبحث اللجوء لاحتياطات السولار لكبح ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول فى الإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات السولار، وذلك بهدف معالجة أزمة النقص الحاد فى الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة، حسبما أفادت قناة "CNBC".





ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطى للوقود فى منطقة شمال شرق البلاد The Northeast Home Heating Oil Reserve وهو موقع تأسس فى عام 2000 للمساعدة فى حل مشاكل الإمدادات لكن لم يستخدم إلا مرة واحدة فى عام 2012 وذلك عقب إعصار ساندى. ومن المتوقع أن يكون تأثير هذا السحب محدوداً لأن هذا الخزان صغير نسبياً ولا يحتوى إلا على مليون برميل من السولار. وبحسب رويترز قال مسؤول فى البيت الأبيض: لقد أسسنا خيار الاحتياطات لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد فى استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة. ووصل متوسط سعر السولار عند 5.56 دولار للجالون أمس الأحد وهو مستوى أقل قليلاً من المستوى القياسى الذى سجله الأسبوع الماضى عند 5.58 دولار. وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن التصدى للتضخم وأسعار الغاز المرتفعة يمثل أولوية لإدارته قبل انتخابات الكونجرس المقررة فى نوفمبر تشرين الثانى.

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