اقتصاد العالم يواجه أعنف أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وقالت جورجيفا قبيل انطلاق المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، إن حرب روسيا على أوكرانيا تسببت فى تراجع النمو الاقتصادى ورفع معدلات التضخم. وأوضحت جورجيفا فى مدونة مشتركة مع مسؤولين فى الصندوق، إن تغيرا حدث فى تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدفوعا بانتشار التكنولوجيا الحديثة.

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