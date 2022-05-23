نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” تسريب إمتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني حقيقة ام لا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تداول صور لنماذج امتحانات مادة الانجليزي والتي قيل أنها تسريب للامتحان النهائي، كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي 2022، والذي من المفترض أن يعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة ومراعية للإجراءات الاحترازية و الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، ونفس نمط الأسئلة المقالية و الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين، وإليكم التفاصيل وفقا لما أوضحها سلومة.

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي 2022

أوضح «سلومة» بخصوص حقيقة تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي 2022، أنه لا صحة لأخبارتسريب امتحان الإنجليزي، وأكد أن الطلاب يخضعون للامتحان في لجان مؤمنة، وغير مسموح لأي طالب من الطلاب دخول اللجنة بالهاتف المحمول، موضحاً أن الامتحانات حتى الآن يسير بصورة هادئة ومنتظمة دون أي عاقيل ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور

وقد نوه أشرف سلومة، إلى أن امتحان مادة الإنجليزي للشهادة الاعدادية تم وضعه وفقا المواصفات الفنية التي تم تحديدها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكداً أنه تم التنويع على كافة الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتطبيق ومراعاة الإجراءات الوقائية في جميع اللجان الإمتحانية وعدم السماح لأي من الطلاب بدخول اللجنة بمذكرات خارجية أو بالكتاب المدرسي.

تعرف على حقيقة تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي2022

اشتعلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل ألاف من الطلاب وأولياء امورهم لمعرفة حقيقة تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي 2022، وذلك منذ أن تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لنماذج امتحاناتوقيل أنها الامتحان النهائي لمادة اللغة الانجليزية، وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، ولكن خرجت وزارة التربية والتعليم برد قاطع لهذه الاشاعات والأكاذيب، حيث أكدت أنه لا محال لتسريب أي امتحانات نظراً للتامين الجيد الذي تقوم عليه الوزارة، وقد نصحت كافة الطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الاكاذيب والتركيز على استرجاع المواد المقرر استعدادا للامتحانات.