استخراج نتيجه الصف الرابع الابتدائي || الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

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استخراج نتيجه الصف الرابع الابتدائي
بعد أن انتهت أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بضعة ساعات عن اعتمادها للنتيجة، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي :
- تظهر النتيجة في المدرسة المسجل بها الطالب وفي حالة عدم الرغبة في التوجه للمدرسة يتم اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- يتم اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.
- يقوم ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس المراد الاستعلام عنه بشكل صحيح.
- بعد ان يتم استكمال البيانات المطلوبة يتم الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
- تظهر النتيجة الخاصة بالطالب على شكل تقديرات.
تقديرات الصف الرابع الابتدائي 2022
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستكون على هيئة تقديرات “ألوان” وتكون كالتالي”
- في حالة حصول الطالب على اللون الأزرق فهذا يدل على تقدير امتياز بنسبة تتراوح من 85 بالمائة إلى 100 بالمائة.
- أما اللون الأخضر فيدل على حصول الطالب على تقدير جيد بنسبة تتراوح من 85 إلى 65 بالمائة.
- أما بالنسبة للون الأصفر فهو يدل على حصول الطالب على تقدير مقبول بنسبة تتراوح ما بين 50 بالمائة وحتى 65 بالمائة.
- اللون الأحمر يدل على عدم إتقان الطالب للمهارات المطلوبة.
منهج الصف الرابع الابتدائي
يذكر أن المنهج الذي تم تدريسه هذا العام للصف الرابع الابتدائي قد لاقى جدلا واسعا بين الطلبة وأولياء الأمور، حيث وصفه البعض بالسهل الممتنع، نظرا لأن أسلوب دراسته مختلف إلى حد ما عن الطرق المتداولة منذ سنوات طويلة، وقد أكدت الوزارة أنه قد تم إعداد المعلمين والمعلمات لتدريس هذا المنهج عن طريق عمل دورات تدريبية لهم.
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