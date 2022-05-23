نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الإجابات” تسريب امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني حقيقة ام لا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الساعات القليلة الماضية تداولت الكثير من الصفحات المغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من صور لتسريب امتحان الاحياء،وهو ما جعل محركات البحث تكتظ بالعمليات البحثية حولحقيقة تسريب امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي 2022، حيث أثار هذا الخبر حالة كبيرة من الغضب بين الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يؤدي الطلاب حاليا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي- 2022 م، في لجاء مؤمنة ومجهزة مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وكان لزاما على الجهات المختصة أن تحاول توضيح تفاصيل هذا الأمر، وفي التقرير التالي نوضح لكن التفاصيل.

حقيقة تسريب امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح حقيقة تسريب امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي 2022، حيث نفت بشكل قاطع حدوث أي تسريبات لأي من امتحانات المراحل الثانوية أو غيرها، وأوضحت أن الصور المتداولة عبر المواقع والمزعوم أنها تسريب امتحان الاحياء ليست بصور حقيقة ولا يمت للحقيقة بأي صلة، كما أكدت الوزارة على أنها تأمن الامتحانات بشكل جيد، وأكملت موضحة أن أي شخص يتبين تورطه في أي تسريبات سوف يتم معاقبته ويتعرض للمساءلة القانونية، كما أكدت المصادر أنه تسير امتحانات بشكل منتظم وهادئ ولم ترصد اللجان أي مشاكل أو عقوبات اثناء فترة الامتحانات.

تعرف على حقيقة تسريب امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي 2022

لم تهدأ عمليات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية لمعرفة حقيقة تسريب امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي 2022، حيث شغل الأمر بال الكثير من الطلاب والأباء والامهات واثار الكثير من الجدل، ولكن نوهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب وذويهم على ضرورة التغاضي عن سماع تلك الشائعات، وعدم الانسياق لأي أخبار مغلوطة والتركيز أولاً على استرجاع ومذاكرة دروسهم حتى يتمكنوا من خوض الامتحانات بسلام، وتفادي تضييع اوقاتهم، وتجدر الاشارة إلى أنها لم تكن المرة الأولى لانتشار مثل تلك الشائعات بل أنها معتادة في مثل هذه الأوقات بشكل كبير، وتحاول الوزارة لإيجاد حلول رادعة للإنهاء على هذا الأمر.

لقد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن كافة التسريبات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي غير رسمية، حيث ان الامتحانات تُحفظ في الكنترول الخاص بالمدرسة بشكل مؤمن وجيد، لذلك فإن كافة التسريبات غير رسمية وغير حقيقة وتكون امتحانات الأعوام الماضية فقط، لذلك فإنه لا يجب اثارة البلبلة بتلك الشائعات.