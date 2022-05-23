جدة - نرمين السيد - وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الاثنين، إلى مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة فى المنطقة العربية المقرر عقده يومى 24 و25 مايو الجارى بالشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار بسلطنة عمان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا).





وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن مشاركة الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون فى مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى الدول العربية. وأشار المصدر أن أبو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والدكتورة رولا دشتى الأمينة التنفيذية للإسكوا. تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل فى تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة والشريكة؛ لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تشرف عليها الجامعة. وأضاف المصدر بأنه من المقرر أيضا أن يلتقى الأمين العام خلال زيارته للسلطنة، بدر البوسعيدى وزير الخارجية العمانى؛ للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يصل مسقط لافتتاح أعمال منتدى المنافسة فى المنطقة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.