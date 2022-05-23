عاجل.. الرئيس الجزائرى ينهى مهام محافظ البنك المركزى ويعين آخرا

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الجزائرية فى منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك "طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مهام محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلى، وعيّن السيد صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له".

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