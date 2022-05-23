الدفاع الروسية: أسقطنا طائرات من طراز سو-25 أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إسقاط مسيرات وطائرات حربية أوكرانية من طراز سو-25، واعتراض صواريخ "توتشكا أو" وقذائف راجمات "سميرتش".

وأضاف: أن القوات الروسية دمرت شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحربية الأوكرانية خلال نقلها إلى دونباس.

وتابع:"صواريخنا عالية الدقة استهدفت 48 موقعا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، و6 مستودعات للذخيرة قرب ساليدار فى لوجانسك".

وأشار إلى أنه تم تدمير منظومة مضادة للطائرات، كما دمر الطيران التكتيكى وطيران الجيش الروسى 39 موقع لتجميع الأفراد والآليات قرب بلدة كراسنه بإقليم دونيستك شرقى أوكرانيا.