جدة - نرمين السيد - وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف "نريد وقف انتقال العدوى بين البشر.. يمكننا القيام بذلك فى الدول التى لم يتفش فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول تعليق من الصحة العالمية عن إمكانية السيطرة على جدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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