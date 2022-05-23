نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مهارات تسجيل دخول maharat للتعلم عن بُعد في المقال التالي
منصة مهارات تسجيل دخول، حيث تعتبر هذه المنصة واحدة من منصات التدريب الإلكتروني، التي تعتبر أحد مبادرات التعليم الإلكتروني في جامعة الطائف، وتعمل المنصة علي جمع كل من التعلم الرقمي الذاتي والتعليم الافتراضي بواسطة بيئة متكاملة تكون مبنية على عدد من الأساليب الخاصة بالتعليم التفاعلي وبتقنيات الألعاب التحفيزية، وتضم المنصة الآلاف من المتعلمين الذين يتم تدريبهم بواسطة معلمين ذو خبرات وكفاءة عالية، ويستطيع كل فرد أن يقوم بتعزيز المهارات الخاصة به عن طريق أفضل الدورات التدريبية من الإنترنت من منصة مهارات، ويتم الاستفادة من هذه المنصة بتسجيل حساب جديد في منصة مهارات، وسوف نوفر لكم رابط منصة مهارات تسجيل دخول.
منصة مهارات تسجيل دخول
تعمل منصة مهارات علي تقديم محتوي مميز بواسطة التعاون المثمر مع عدد من الشركاء مثل وزارة التعليم والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومع الهيئة السعودية للمهندسين وعدد آخر من الجامعات الدولية، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة التعليمية (منصة مهارات) بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلي رابط تسجيل دخول المنصة التالي: منصة مهارات.
- من أعلي قائمة الموقع يتم النقر علي تبويب (تسجيل دخول).
- يجب إدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم في المكان المحدد له.
- كتابة كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.
- النقر علي (تسجيل الدخول).
- وتوفر المنصة أيضاً تسجيل دخول المنصة بواسطة البريد الإلكتروني المسجل في جوجل.
إنشاء اشتراك جديد بمنصة مهارات
يستطيع أي مستخدم جديد أن يقوم بإنشاء حساب جديد في منصة مهارات والاستفادة من المحتوي التعليمي الذي تقدمه عبر الأنترنت، ويتم تسجيل حساب جديد في المنصة التعليمية بهذه الخطوات:
- يجب الدخول لمنصة مهارات من الرابط الآتي: دخول مهارات.
- النقر علي تبويب (إنشاء اشتراك جديد).
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمشترك.
- تسجيل عنوان البريد الإلكتروني وتأكيد تسجيله مرة أخري.
- إدخال الاسم الأول والأخير للمشترك.
- تحديد الدولة والمدينة التي يقيم بها كل مستفيد.
- تسجيل بيانات الشهادات التي تشمل إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل شخص مع كتابة الاسم باللغة الإنجليزية.
- ثم النقر علي (إنشاء حساب مشترك الجديد)، ليتم دخول المنصة والاستفادة في أي وقت من أي خدمة تقدمها المنصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة مهارات تسجيل دخول maharat للتعلم عن بُعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.