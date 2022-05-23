منصة مهارات تسجيل دخول maharat للتعلم عن بُعد

منصة مهارات تسجيل دخول، حيث تعتبر هذه المنصة واحدة من منصات التدريب الإلكتروني، التي تعتبر أحد مبادرات التعليم الإلكتروني في جامعة الطائف، وتعمل المنصة علي جمع كل من التعلم الرقمي الذاتي والتعليم الافتراضي بواسطة بيئة متكاملة تكون مبنية على عدد من الأساليب الخاصة بالتعليم التفاعلي وبتقنيات الألعاب التحفيزية، وتضم المنصة الآلاف من المتعلمين الذين يتم تدريبهم بواسطة معلمين ذو خبرات وكفاءة عالية، ويستطيع كل فرد أن يقوم بتعزيز المهارات الخاصة به عن طريق أفضل الدورات التدريبية من الإنترنت من منصة مهارات، ويتم الاستفادة من هذه المنصة بتسجيل حساب جديد في منصة مهارات، وسوف نوفر لكم رابط منصة مهارات تسجيل دخول.

منصة مهارات تسجيل دخول

تعمل منصة مهارات علي تقديم محتوي مميز بواسطة التعاون المثمر مع عدد من الشركاء مثل وزارة التعليم والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومع الهيئة السعودية للمهندسين وعدد آخر من الجامعات الدولية، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة التعليمية (منصة مهارات) بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلي رابط تسجيل دخول المنصة التالي: منصة مهارات.

من أعلي قائمة الموقع يتم النقر علي تبويب (تسجيل دخول).

يجب إدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم في المكان المحدد له.

كتابة كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

النقر علي (تسجيل الدخول).

وتوفر المنصة أيضاً تسجيل دخول المنصة بواسطة البريد الإلكتروني المسجل في جوجل.

إنشاء اشتراك جديد بمنصة مهارات

يستطيع أي مستخدم جديد أن يقوم بإنشاء حساب جديد في منصة مهارات والاستفادة من المحتوي التعليمي الذي تقدمه عبر الأنترنت، ويتم تسجيل حساب جديد في المنصة التعليمية بهذه الخطوات: