جامعة الدول العربية تهنئ شعوب القارة السمراء بيوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك انطلاقا من عمق الصداقة العربية الإفريقية، والإيمان بذات المبادئ والمفاهيم المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والشراكة القائمة على أسس تاريخية وجغرافية ومصالح متبادلة بين الجانبين.

وبهذه المناسبة جددت الأمانة العامة التزامها ببذل كافة الجهود التى من شأنها دفع أطر التعاون العربى الإفريقى إلى الأمام وتعميق الشراكة الاستراتيجية والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، كما تتطلع إلى البناء على الاهتمامات المشتركة بين الجانبين وفى مقدمتها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والسلام والاستقرار فى الإقليمين العربى والإفريقى، وغيرها من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتطلع إلى تحقيقها شعوب المنطقتين العربية والإفريقية.