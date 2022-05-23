تحذير جديد من النقد الدولى بشأن الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - وقالت جورجيفا - فى بداية فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - "إن الصراع الراهن فى أوكرانيا يدمر الأرواح، ويؤدى إلى تراجع النمو العالمى، وزيادة التضخم"، وحثت المجتمع الدولى على "عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافى الاقتصادى الذى سيجعل عالمنا أكثر فقراً وخطورة".

وتعليقًا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز" إن تحذيرات جورجيفا، جاءت فى الوقت الذى تسعى فيه أوكرانيا إلى منح مواطنيها الأمل فى مستقبل أكثر إشراقًا من خلال كسب الحرب والاستفادة من حزمة مساعدات دولية بحوالى تريليون دولار، تم حشدها من خلال مصادرة أصول روسية متجمدة، وذلك لدعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها الوطني.

كذلك، أصر ممثلو أوكرانيا فى المنتدى الاقتصادى العالمى على ضرورة تشديد العقوبات على روسيا حتى لو كانت مصحوبة بتكاليف اقتصادية على دول أخرى.. وأعرب بعضهم عن إحباطه من الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فضلاً عن نقص التدابير التى اتخذتها الاقتصادات الكبرى الأخرى، وخصوصا الهند والصين ضد روسيا.

كما أعرب أعداد متزايدة من الاقتصاديين عن قلقهم من انزلاق العالم نحو موجات ركود جديدة، مع انخفاض الإنتاج الصينى بشكل حاد بسبب تكثيف جهود التصدى لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما أدى إلى معاناة أوروبا من أزمات فى تكلفة المعيشة، وانتقال الولايات المتحدة من فترة الازدهار إلى الركود، ومواجهة الأسواق الناشئة نقصًا فى الغذاء وغيرها من الأزمات العديدة ذات الصلة.