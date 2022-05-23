عاجل- القضاء الأوكرانى يحكم بسجن جندى روسى مدى الحياة

جدة - نرمين السيد - وكان الجندى فاديم شيشيمارين، البالغ من العمر 21 عاما، الذى كان يقود دبابة قد أقر بذنبه فى قتل رجل مسن يبلغ من العمر 62 عاما فى قرية تشوباكيفكا، بعدما تلقى أوامر بإطلاق النار عليه. وتعد هذه هى أول قضية ينظرها القضاء الأوكرانى بشأن الفظائع التى ترتكبها روسيا فى البلاد.

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