«فوربس»: الاقتصاد الأمريكى يتجه نحو مزيد من الركود

جدة - نرمين السيد - تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى نشوب أزمات اقتصادية كبرى فى العديد من الدول تحديدا فى الولايات المتحدة الأمريكية التى وصل فيها نسب التضخم إلى معدلات مرتفعة للغاية، فضلا عن ارتفاع الأسعار فى السلع بكافة أنواعها.





هذا ما أكدته مجلة "فوربس" الأمريكية، إذ توقعت اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو مزيد من الركود بسبب ضغوط التضخم، مشيرة إلى أنه على الرغم من توقعات الاقتصاديين الداعية إلى نمو بنسبة 1%، إلا أن الاقتصاد الأمريكى انكمش بمعدل سنوى قدره 1.4% فى الربع الأول من عام 2022.

كذلك، أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" أن التضخم فى مارس الماضى ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهى أعلى زيادة سنوية فى الأربعين عاما الماضية.

وبحسب المجلة الأمريكية، فأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% فى 12 شهرا حتى مارس الماضى، وهى أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير الماضى البالغ 6.3%.

وبحسب بيانات البنك المركزى ووزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت تكاليف الطاقة فى الربع الأول من 2022 على خلفية الحرب فى أوكرانيا، حيث زادت بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.2% خلال نفس الفترة.