«فوربس»: الاقتصاد الأمريكى يتجه نحو مزيد من الركود

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هذا ما أكدته مجلة "فوربس" الأمريكية، إذ توقعت اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو مزيد من الركود بسبب ضغوط التضخم، مشيرة إلى أنه على الرغم من توقعات الاقتصاديين الداعية إلى نمو بنسبة 1%، إلا أن الاقتصاد الأمريكى انكمش بمعدل سنوى قدره 1.4% فى الربع الأول من عام 2022.
كذلك، أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" أن التضخم فى مارس الماضى ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهى أعلى زيادة سنوية فى الأربعين عاما الماضية.
وبحسب المجلة الأمريكية، فأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% فى 12 شهرا حتى مارس الماضى، وهى أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير الماضى البالغ 6.3%.
وبحسب بيانات البنك المركزى ووزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت تكاليف الطاقة فى الربع الأول من 2022 على خلفية الحرب فى أوكرانيا، حيث زادت بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.2% خلال نفس الفترة.
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