نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مُتاحه حالاً” نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 موعد ظهور النتائج لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022، مع قرب انتهاء امتحانات كلا الصفوف الأول والثاني الثانوي قد بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022، حيث أن التعرف على درجات الطلاب هو الشاغل الأول لكافة أولياء الأمور، وذلك بشكل خاص بعد ان تم تأدية الامتحانات في العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/2022 الكترونيًا وورقيا حسب ما تم الإعلان عنه من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري.

موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

لقد قام كل من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من آداء الامتحانات الخاصة بهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/2022 نصف الكتروني ونصف ورقي، حيث قد ادى الطلاب الامتحان على جزئين، الأسئلة المقالية في هيئة اسئلة ورقية، والاسئلة الاختياري بشكل إلكتروني على التابلت، وقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن هذا من المقرر ان يكون للفصل الدراسي الجاري فقط لتكون كتجربة، فإذا نجحت وحازت اعجاب الطلاب ستقوم عليها السنوات القادمة، على أن يكون ذلك بعد صدور النتائج للفصل الدراسي الحالي، والجدير بالذكر ان النتيجة في الفصل الدراسي الاول قد صدرت بنظام التقديرات، لكن حتى الآن فإنه غير متعرف على نظام النتائج في الفصل الدراسي الثاني 2021/2022.

تابع موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

من المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجاري في يوم الاربعاء القادم الموافق يوم 25 مايو 2022، على أن تنتهي امتحانات الصف الثاني الثانوي في يوم الخميس القادم الموافق يوم 26 مايو 2022، لذلك فإن موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 من المقرر أن يكون خلال نهاية الاسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء اعمال التصحيح الالكترونية والورقية الخاصة بالطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي، والجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر إلكترونيًا من خلال موقع بوابة الثانوية العامة المصرية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

لقد كانت درجات الطلاب في كلا الصفوف الاول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الاول بالتقديرات فقط، لكن حتى الآن فإنه ليست هناك اي قرارات رسمية بشأن النتيجة، فإن البعض يقولوا انها من المقرر ان تصدر بالدرجات، والبعض يقول بمؤشرات الالوان، والبعض الاخر يقول انها من المقرر ان تصدر بالتقديرات مثل الفصل الدراسي الاول، لكن ليس هناك اي قرارات رسمية حتى الآن.

لكن الاكثر شيوعًا والمتوقع ان تصدر من خلالة نتائج كلا الصفوف الاول والثاني الثانوي هو التقديرات، وذلك ليتطابق مع الفصل الدراسي الاول، حيث انه غير متوقع ان تصدر نتيجة الفصل الدراسي الاول بتقديرات، وتصدر نتيجة الفصل الدراسي الثاني بطريقة اخرى، لكن حتى الآن ليست هناك اي تفاصيل رسمية قد تم الاعلان عنها.

والجدير بالذكر ان النتيجة من المقرر ان تكون متاحة الكترونيا للطلاب، اما عن تواجد تلك النتائج في المدارس فإن ذلك سيكون قبل امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر ان تبدأ في يوم 20 يونيه 2022، اي ان كافة نتائج كلا الصفوف الاول والثاني الثانوي من المقرر ان تصدر مع بداية شهر يونيه 2022 القادم.

لكن الاكثر شيوعًا والمتوقع ان تصدر من خلالة نتائج كلا الصفوف الاول والثاني الثانوي هو التقديرات، وذلك ليتطابق مع الفصل الدراسي الاول، حيث انه غير متوقع ان تصدر نتيجة الفصل الدراسي الاول بتقديرات، وتصدر نتيجة الفصل الدراسي الثاني بطريقة اخرى، لكن حتى الآن ليست هناك اي تفاصيل رسمية قد تم الاعلان عنها.