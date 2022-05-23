الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022

يبحث الطلاب وأولياء الأمور بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع الإنترنت للتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات، وظهورها في بعض المحافظات، واعتمادها من قبل المحافظين، ننشر لكم كيفية استخراج النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وسط توقعات بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي، وبدأت بالفعل العديد من المدارس في جميع أنحاء الجمهورية بإعلان النتائج، كما نشرت بعض الإدارات التعليمية النتائج عبر صفحتها الرسمية برقم الجلوس، كذلك بعض المديريات التعليمية أيضًا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بعدما الانتهاء من التصحيح والمراجعة لجميع المواد ومن المتوقع نشر النتيجة خلال الساعات القادمة عبر موقع البوابة الإلكترونية، كما صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يستطيع الطلاب بالتعرف على النتيجة من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس واسم الطالب بالكامل.

كيفية الاستعلام عن النتيجة



أعلنت وزارة التربية التعليم بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات الأتية:

دخول الطالب أو ولي الأمر على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة “نتيجة سنوات النقل التعليمي الأساسي”.

سوف تفتح لك صفحة جديدة لكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ثم إدخال الصف الدراسي والفصل الدراسي.

بعد ذلك الضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2022

ويمكن الحصول على الدرجات بالعديد من الطرق، حيث تعرفنا أعلاه عن الطريقة بالاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 للترم الثاني من خلال اسم الطالب، كما يُمكن الحصول عليها وطباعتها ورقيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال الحصول عليها من المدرسة التي تتبعها في قريتك أو مدينتك، في حين يكون الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي أو موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن استخراجها بالرقم القومي أو من خلال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة.