عاجل- بوتين يستقبل نظيره البيلاروسى فى سوتشى

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، إنه سيتم بحث خلال الاجتماع فى سوتشى، القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية مع التركيز على التعاون فى التكامل داخل دولة الاتحاد، وكذلك الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الدولى والإقليمى.
وبحث بوتين فى وقت سابق، مع نظيره البيلاروسى، العملية العسكرية الروسية فى دونباس والعلاقات بين موسكو ومينسك، وذلك خلال محادثة هاتفية.
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