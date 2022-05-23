وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن ذلك جاء فى تقرير قدمته وزارة الصحة إلى لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان الألماني.
وقالت الوزارة، فى تقريرها، "إن الأمر يتعلق الآن بعدوى ذات انتشار دولى"، موضحة أنه حتى الآن رصدت أكثر من 130 حالة إصابة واشتباه فى العديد من الدول، وأن الأعداد تتجه للزيادة كل يوم.
وأضافت الوزارة أنه تم حتى الآن تم اكتشاف المتحور الجنوب إفريقى لجدرى القرود فى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، لافتة إلى أنه لا تزال تحليلات أخرى للجينوم جارية.
ووفقا للسلطات الصحية، فإن الفيروس عادة ما يسبب أعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدى، وقد يصل فى بعض الأحيان إلى أعراض أكثر حدة، وفى حالات فردية يكون مميتا.. وينتقل الفيروس بشكل رئيسى عن طريق الاختلاط المباشر أو الاتصال بمواد ملوثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل 4 إصابات بمرض جدرى القرود.. وتتوقع انتشار العدوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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