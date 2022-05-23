بولندا: ننوى فسخ عقد توريد الغاز الروسى قبل موعده

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الإثنين، عزمها على فسخ عقد توريد الغاز الروسى قبل الموعد المحدد لانتهاء التعاقد فى نهاية العام الجارى 2022، والذى كان يسمح بتوريد 10 ملايين متر مكعب من الغاز الروسى إلى بولندا.





وفى تصريحات نقلتها الإذاعة البولندية، قال مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، بيتر نايمسكى: "فى 13 مايو اتخذت حكومة ماتيوش مورافيتسكى قرارًا بفسخ الاتفاق بين الحكومة البولندية والحكومة الروسية المسمى "يامالسكى"، الموقع فى عام 1993. وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، أضاف نايمسكى: "بعد مرور 30 عامًا، يمكن القول إن علاقات الغاز بين بولندا وروسيا لم تعد قائمة". وتأتى قرارات بولند فى إطار سلسلة من العقوبات العديدة التى فرضها الغرب على روسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ 24 فبراير الماضى.

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