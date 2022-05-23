نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022 اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022، يستعلم عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي عن النتيجة حيث ينتظر الأهل والطلاب رابط النتيجة بفارغ الصبر وذلك بعد أن قام التلاميذ بأداء الاختبارات منذ بداية شهر مايو وهو يوم 8/5/2022 وينتهي الطلاب من أداء الاختبارات يوم 12 من شهر مايو الجاري ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قريبا ومن خلال موقعنا سوف تتعرف على لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وكذلك خطوات الاستعلام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022

يزداد البحث الآن عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 حيث من المتوقع أن يتم عرضها في الأيام القليلة القادمة وسوف تكون متاحة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وهو الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة من أجل عرض نتائج الطلاب من خلاله وجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية قد بدأوا الامتحانات بمادة اللغة العربية وبعدها التربية الدينية وانتهت الاختبارات بعد مرور خمس أيام من بداية الاختبارات وكان موعد بداية ونهاية الامتحانات موحد في كل محافظات الجمهورية وينتظر الآن الطلاب رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022.

نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي، يمكنك عزيزي الطالب أو ولي الأمر أن تحصل على نتيجة الصف السادس الابتدائي بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لك في السطور التالية وهي:

في البداية ينبغي عليك أن تتوجه إلى رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 محافظة القاهرة.

بعدها ينبغي هنا على ولي الأمر أو الطالب أن يختار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

ثم يجب على الطالب أو ولي الأمر أن يكتب بيانات التلميذ بشكل كامل.

مثل كتابة الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.

ويحدد الفصل الدراسي الثاني.

وبعدها يجب أن تضغط على عرض النتيجة.

الآن سوف تظهر أمامك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022.

ويمكنك أن استعلم عن نتيجة أي طالب آخر عن طريق كتابة البيانات الخاصة به.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط يمكنك الحصول عليها عن طريق التوجه إلى المدرسة من أجل معرفة النتيجة حيث سوف تكون متواجدة في كشوف تحتوي على الاسم ورقم الجلوس ودرجات التلميذ.

يمكنك عزيزي الطالب أن تستعلم عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2022 عن طريق التوجه إلى موقع الاستعلام وهو بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة وبعدها سوف تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بك والضغط على استعلام ويتم ذلك عقب الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي والانتهاء من كافة أعمال التصحيح التي تتم الآن.