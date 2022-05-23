عاجل- تحذير خطير من روسيا بشأن الإمدادات الغذائية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الرئاسة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتفق مع الأمم المتحدة بوجود خطر من حصول مجاعة بسبب الاضطرابات فى الإمدادات الغذائية، مؤكدة أن أزمة الغذاء العالمية مصدرها الدول التى تفرض العقوبات وليس روسيا.

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