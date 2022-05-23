استقالة رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى من منصبه.. وبينت: شكرا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "جيروزاليم بوست"، تأتى استقالة غان تسفى بعد أكثر من أسبوع، على استقالة المستشار الدبلوماسى لـ بينيت، شيمريت مئير، لافتة إلى أن غان تسفى يعتبر أحد أقرب مستشارى بينيت، إذ رافقه طوال العقد الماضى منذ دخوله السياسة.

وعلق بينيت على استقالة غان تسفى عبر "تويتر"، قائلاً: "أود أن أشكر رئيس مكتبى تال غان تسفى، الذى كان معى فى مصاعب العمل العام على مدى السنوات العشر الماضية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى: "تال ليس فقط مهنيًا، ولكنه أيضا رجل مخلص وموضع ثقة بروح عظيمة. ليس لدى شك فى أنه سيحقق النجاح فى طريقه. حظا سعيدا تال، وشكرا".