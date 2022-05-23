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جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "جيروزاليم بوست"، تأتى استقالة غان تسفى بعد أكثر من أسبوع، على استقالة المستشار الدبلوماسى لـ بينيت، شيمريت مئير، لافتة إلى أن غان تسفى يعتبر أحد أقرب مستشارى بينيت، إذ رافقه طوال العقد الماضى منذ دخوله السياسة.
وعلق بينيت على استقالة غان تسفى عبر "تويتر"، قائلاً: "أود أن أشكر رئيس مكتبى تال غان تسفى، الذى كان معى فى مصاعب العمل العام على مدى السنوات العشر الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى: "تال ليس فقط مهنيًا، ولكنه أيضا رجل مخلص وموضع ثقة بروح عظيمة. ليس لدى شك فى أنه سيحقق النجاح فى طريقه. حظا سعيدا تال، وشكرا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى من منصبه.. وبينت: شكرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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