الكرملين: إنشاء القوات المسلحة الأوروبية لن يعزز أمن القارة العجوز

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال ممثل الكرملين: "نحن نعلم أن السيد بوريل ليس من المدافعين عن الأساليب الدبلوماسية لحل المشكلات، وعلى الرغم من المنصب الذى يشغله، فهو يُظهر بشكل علنى ودائم ولعه بأساليب القوة".
وذكر بيسكوف بكلمات بوريل، التى شدد فيها على أنه يجب حل مشكلة أوكرانيا فى ساحة المعركة، وتحدث حول تصريح بوريل حول الحاجة إلى القوات المسلحة الأوروبية.
كما أشار ممثل الكرملين إلى أن "هنا بالذات فكرة عسكرة الاتحاد الأوروبى، وفكرة ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وغيرها"، قائلاً: "كل هذا لن يساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى القارة الأوروبية".
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