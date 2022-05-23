الفيضانات تفرض حالة الطوارئ فى ضواحى ياكوتسك الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت وسائل إعلام محلية إن الوضع صعب حاليا فى مناطق "توجالينو-كيلديامسكى وكانجالاسى والصناعية، حيث تغمر مياه الفيضانات القرى والطرق السريعة، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور فى بعض الطرق بالكامل.

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