عاجل- زيلينسكى يطالب العالم بوقف التجارة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى رسالته اليوم الإثنين، عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادى العالمى، إن "أوكرانيا بحاجة إلى كل الأسلحة التى نطلبها، كما أدعو بفرض عقوبات قصوى بحق روسيا ووقف أى تجارة معها".

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.