عاجل- إجراء أمريكى جديد لمواجهة أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن قد صرح فى وقت سابق بأن "الأسعار ترتفع بسبب تصرفات بوتين، ولا يوجد ما يكفى من الإمدادات. وخلاصة القول أنه إذا أردنا أسعار غاز أقل، فإننا بحاجة إلى مزيد من إمدادات النفط فى الوقت الحالى".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.92% أو بقيمة 1.04 دولار إلى 113.59 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم يوليو بنسبة 0.71% أو بقيمة 78 سنتًا عند 111.06 دولار للبرميل.