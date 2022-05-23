التضخم يضرب نيجيريا.. ارتفاع هائل فى أسعار الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - توقع محللون ماليون فى نيجيريا تواصل موجة التضخم الحالية خلال الأشهر المقبلة، وذلك فى ظل استمرار مستويات التضخم فى اتخاذ اتجاه تصاعدى فى أبريل الماضى، للشهر الثالث، على التوالى لتصل إلى 16.82%.





وأرجع المحللون استمرار تأثير الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء والطاقة إلى الصراع الروسى-الأوكرانى، حيث أفاد مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية النيجيرى بارتفاع معدل التضخم الرئيسى إلى 16.82% فى أبريل الماضى، بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بالمعدل المسجّل فى الشهر السابق عليه. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية النيجيرى إلى تسجيل هذه الزيادات على مستوى جميع تقسيمات تصنيف الاستهلاك الفردى حسب الغرض (COICOP) التى شكلت مجموع نسبة التضخم الرئيسى. وعلى أساس شهرى، ارتفع مؤشر التضخم فى الحضر ليصل إلى 1.78% خلال أبريل الماضى، بزيادة قدرها 0.02% مقارنة بالمعدل المسجل فى مارس الماضى، كما ارتفع مؤشر التضخم فى الريف ليسجل 1.74% خلال أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.01% مقارنة بالشهر السابق.

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