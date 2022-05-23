العالم اليوم - الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 01:18 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.41 دولار للأونصة بعد افتتاح الأسواق الأوروبية. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو، مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1855.60 دولار للأونصة.

وحول تحركات الذهب الأخيرة، قال المحلل لدى شركة "أواندا" جيفري هالي "لم يتم الحكم بعد على ما إذا كان الذهب قد تخطى المصاعب في الأمد المتوسط أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع المستمر في الدولار الأميركي".

نزل مؤشر الدولار إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأميركية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع معدلات الفائدة بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير.

وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع معدلات الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1% إلى 21.98 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 965.40 دولار وزاد البلاديوم 2.6% إلى 2015.80 دولار.