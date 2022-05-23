العالم اليوم - أول حكم قضائي أوكراني على جندي روسي

انتم الان تتابعون خبر أول حكم قضائي أوكراني على جندي روسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 01:18 مساءً - دانت محكمة في كييف، الإثنين، الجندي الروسي البالغ 21 عاما الذي قتل مدنيا أوكرانيا مسنا، بارتكاب جريمة حرب، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ بدء الهجوم العسكري.

وقال القاضي سيرغي أغافونوف، إن "المحكمة خلصت إلى أن (فاديم) شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة".

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيا يبلغ من العمر 62 عاما، ويدعى أليكسندر شيليبوف، شمال شرقي البلاد، في أولى أيام الهجوم الروسي.

وفي المقابل، قال محامي الجندي الروسي المدان إنه سيستأنف الحكم.