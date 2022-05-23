الشرطة الفرنسية: واقعة القتل في سفارة قطر غير مرتبطة بالإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:28 مساءً - قال مصدر في الشرطة الفرنسية لرويترز إن الحادث الذي قتل فيه أحد حراس الأمن في سفارة قطر في باريس صباح اليوم الاثنين لا يبدو أنه كان بدافع الإرهاب.

وذكرت صحيفة لو باريزيان نقلا عن مصادر بالشرطة الفرنسية اليوم الاثنين أن شخصا قُتل في سفارة قطر بباريس واعتُقل شخص آخر.

وقرر مكتب النائب العام في باريس فتح تحقيق بعد مقتل حارس في سفارة قطر حيث تحوم شبهات حول شخص بعينه.

وأكدت مراسلتنا بباريس أنه وبحسب مصدر قريب من التحقيقات، فقد وقعت مشادة بين الرجلين أمام السفارة.

وقالت النيابة: اللواء الجنائي الباريسي مسؤول عن التحقيق في جرائم القتل العمد.

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية لموقع 20 minutes أن حارس الأمن في السفارة القطرية بباريس حاول منع المشتبه به من اقتحام السفارة وهو ما جعل المشتبه به يعتدي على حارس الأمن ويخنقه قبل أن تصل الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع ما بين الساعة 6 والـ6:30 صباحا تقريبا.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يبلغ من العمر 38 عامًا، ويزعم أن لديه اضطرابات نفسية.