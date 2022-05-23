عاجل- إجراء جديد من نيويورك لمواجهة نقص حليب الأطفال

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلن آدامز أنه سيمنح إدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التلاعب فى أسعار لبن الأطفال، مشيرا إلى أن النقص فى لبن الأطفال فى جميع أنحاء البلاد قد تسبب فى "ألم وقلق لا يمكن تصوره للعائلات فى جميع أنحاء المدينة، ويجب التصرف على وجه السرعة".
وكانت الأسواق الأمريكية قد شهدت نقصا حادا فى حليب الأطفال، إذ تزامن تراجع المعروض مع الكشف عن ألبان فاسدة تحتوى منتجاتها على بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة.
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