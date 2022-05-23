جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إنه سيتم "عزل أى حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR".
ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدرى القردة، وتحديد آلية التحرى والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أى حالات مشتبه بإصابتها بالجدرى على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
كما أكدت عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدرى القردة فى الأردن حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن.. إجراء جديد بشأن جدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.