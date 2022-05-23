الأردن.. إجراء جديد بشأن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إنه سيتم "عزل أى حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR".

ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدرى القردة، وتحديد آلية التحرى والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أى حالات مشتبه بإصابتها بالجدرى على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

كما أكدت عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدرى القردة فى الأردن حتى الآن.