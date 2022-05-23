بعد الاستسلام.. القوات الروسية تزيل ألغام مصنع آزوفستال

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أظهرت لقطات مصورة الجنود الروس، يسيرون فى المجمع، ويستخدمون أجهزة الكشف عن الألغام فى الطرق التى يتناثر بها الحطام، بينما قام آخرون بتفقد كل شىء بحثا عن عبوات ناسفة.
وبحسب الوكالة، قال جندى روسى، يدعى باباى: "المهمة جسيمة، لقد زرع العدو ألغامه الأرضية، كما قمنا بزرع ألغام مضادة للأفراد أثناء صد العدو. لذلك أمامنا نحو أسبوعين من العمل"، موضحًا أنه "خلال اليومين الماضيين تم تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة. والعمل مستمر".
وكانت روسيا أعلنت يوم الجمعة الماضى، أن آخر مقاتلين أوكرانيين يدافعون عن آزوفستال استسلموا. وقال قائد بإحدى الوحدات الأوكرانية التى كانت متحصنة فى المصنع، من خلال مقطع مصور، إن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالإنسحاب.
وأشارت "رويترز" إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حقق انتصارًا فى ماريوبول، التى تعد أكبر مدينة احتلتها روسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير، لافتة إلى أن عملية يوم الأحد فى آزوفستال شهدت تفجير ألغام تحت السيطرة وإزالة الحطام من المصنع باستخدام الجرافات العسكرية.
كما أظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة مبانى المصنع فى حالة خراب والعديد منها متفحم والكثير منها منهار جزئيا وبعضها مجرد كومة من الحطام.
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