نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة نتائج التعليم الاساسى.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي أو بالاسم فقط، يواصل أولياء أمور طلاب وطالبات رابعة ابتدائي البحث المتزايد خلال الساعات الأخيرة لمعرفة موعد إعلان ظهور نتيجة الرابع الابتدائي الترم الثاني، وبحسب الوزارة ظهرت النتائج في عدد من المحافظات المصرية، حيث ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في محافظة القاهرة، وأصبح بامكان أولياء أمور الطلاب الاطلاع على النتيجة إلكترونيا، حيث يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي، ومن المتوقع أن تعلن النتائج خلال الساعات القليلة في العديد من المحافظات، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم طريقة الاستعلام عن النتيجة بالخطوات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن ظهورنتائج رابعة ابتدائي 2022 في كافة المحافظات المصرية، وذلك بعد إعلان ظهورها في عدد من مديريات التربية والتعليم، حيث سهلت وزارة التربية والتعليم على أولياء أمور الطلاب امكانية الحصول على النتائج بطريقتين، تكون الطريقة الأولى بشكل إلكتروني وذلك عن طريق رابط بوابة التعليم الأساسي، فيما تكون الطريقة الثانية من خلال التوجه إلى المدارس والاطلاع على كشوفات النتائج، ويسعى الكثير من أهالي الطلبة للحصول على موقع البوابة الإلكترونية من أجل الحصول على النتيجة، ويوفر لكم ثقفني خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالخطوات الصحيحة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني تباعا في المحافظات المصرية، وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم في تقييم نتائج الطلاب على التقدير بنظام الألوان، وهي اللون الأزرق والذي يعنى بأن الطالب حصل على نسبة نجاح من 85% إلى 100%، فيما يشير اللون الأخضر إلى حصول الطالب على نسبة نجاح من 65% إلى 85%، واللون الأصفر يدل على أن الطالب حصل على نسبة من 50% إلى 65%، وأخيرا اللون الأحمر وهو يدل على أن الطالب حصل على نسبة أقل من 50% وسيدخل امتحانات دور ثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

ننشر لكم خطوات معرفة نتائج الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني، كل ما عليكم هو اتباع الشرح التالي خطوة بخطوة للاستعلام بشكل صحيح ودقيق.