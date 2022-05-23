وداعا للشعر الأبيض والشيب المبكر طريقة علاج شيب الشعر المبكر بالقرنفل في المنزل بدون تكاليف

علاج شيب الشعر المبكر بالقرنفل يعتبر شيب الشعر من أكثر الأشياء المزعجة التي تظهر عند الرجال والنساء ويحاولون استخدام الصبغات التي تساعد في القضاء على الشعر الأبيض ولكن تتسبب هذه الصبغة في حدوث كثير من الآثار الضارة على الشعر بشكل كبير خاصة أن شيب الشعر يظهر عند بعض الأشخاص في وقت مبكر من العمر حيث يمكن استخدام القرنفل لعلاج شيب الشعر بشكل آمن لأن الشعر يعتبر هو جمال المرأة والرجل وهذه الوصفه تساعد في القضاء على الشعر الأبيض بشكل آمن، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني طريقة عمل وصفه القرنفل لعلاج شيب الشعر.

وصفه القرنفل لعلاج شيب الشعر

المكونات

ملعقتين زيت الخروع

ملعقة خل أبيض

ملعقتين زيت جوز الهند

خمس ملاعق بودرة القرنفل الناعم

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه القرنفل المطحون ثم أضافه زيت جوز الهند وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نبدأ بإضافة زيت الخروع مع الاستمرار في عملية التقليب. في الخطوة التالية نبدأ بإضافة الخل الأبيض وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم تمشيطها على الشعر وتوزيعها جيداً من الجذور حتى وتترك على الشعر لمدة 60 دقيقة وبعد ذلك تم غسل الشعر وتجفيفه ويتم استخدام هذه الوصفه ثلاث مرات أسبوعية للحصول على أفضل النتائج.

وصفه زيت جوز الهند وعصير الليمون لعلاج شيب الشعر

هذه الوصفة تساعد على تحفيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته وتحمي الشعر من الآثار السلبية التي يتعرض لها بجانب أن عصير الليمون يمنع تحول الشعر إلى اللون الأبيض بفضل احتواءه على العديد من الفيتامينات المفيدة للشعر.

المكونات

ثلاث ملاعق من عصير الليمون

أربع ملاعق من زيت جوز الهند

طريقة التحضير