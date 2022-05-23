نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم المدارس الحكومية 2022 وطريقة التقديم عبر emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تقديم المدارس الحكومية 2022، أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الفني لكل من يستعلمون عن تقديم المدارس الحكومية 2022. وهو الموضوع الذي شغل الأولياء الذين يريدون تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للسنة الأولى من السنة الجديدة. ستفتح أبواب التسجيل من خلال موقع تقديم المدارس الحكومية 2022 بتاريخ الأول من شهر يونيو المقبل 2022، وتغلق أبواب التسجيل في آخر الشهر، وهي فترة كافية لكي يتمكن كل الأولياء من تسجيل أبنائهم، إلى جانب ذلك فقد حددت الوزارة الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب الذين سيتم تسجيلهم، كما أنه هناك العديد من المحافظات التي يستطيع الأولياء التقديم لها عبر موقع المديرية، وسنعرض لكم في المقال كل تفاصيل موضوع التسجيل وشروطه، تابعوا معنا.

موعد تقديم المدارس الحكومية 2022

تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد تقديم المدارس الحكومية 2022، وسيكون هذا بعد أيام قليلة فقط في اليوم الأول من شهر يونيو 2022 وسيدوم حتى آخر يوم من الشهر، وقد وضعت الوزارة هذا الموقع تحت تصرف الأولياء من أجل تسهيل الأمور على الأولياء، ويتوجب عليهم أن يقدموا طلبات الالتحاق ويسجل الرغبات بأسماء المدارس المختارة بما يناسب قدرته المادية والموقع أيضا، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

بداية يقوم ولي الأمر بالدخول إلى مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم. في الخطوة الثانية عليه أن يكتب الرقم القومي الخاص بابنه وتاريخ الميلاد. بعد ذلك يختار اسم المتابعة التابع لها، ويختار نوع الجنس الخاص بالطالب ذكر أو أنثى. أكدت الوزارة في هذا الصدد أن التسجيل يكون من خلال حسابات ولي الأمر المسجل من قبل والذي يتم من خلال تسجيل الأبناء في كل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول.

شروط تقديم المدارس الحكومية 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم الفني مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المسجلين في المدارس لأول مرة. أول شرط هو أن لا يكون عمر المتقدم أقل من ست سنوات ولا أكثر من تسع سنوات. كما يجب أن يتحرى الدقة في تدوين المعلومات، ويدرج الرغبات بشكل صحيح في كل الإدارات التعليمية القريبة منه. ويتم إعلان النتائج في المدارس، بعد ذلك يقوم الأولياء بتقديم الملفات الورقية في المدارس.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع موعد تقديم المدارس 2022 في جمهورية مصر العربية. وقد حددته وزارة التربية والتعليم الفني في شهر يونيو المقبل، كما تطرقنا إلى عرض أهم الشروط التي حددتها الوزارة لكل المتقدمين للصف الأول الابتدائي، ومن المحافظات التي يكون التقديم فيها من خلال مواقع المديريات، مثل الجيزة وبني سويف والقليوبية وكفر الشيخ.