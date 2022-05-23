البرلمان الأوكرانى يحظر رمزى الحرب الروسية «Z» و«V»

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان من المعارضة، هذا القرار عبر تطبيق تيليجرام، قائلاً إن 313 نائبًا من إجمالى 423 عضوًا بالبرلمان صوتوا لصالح هذا القرار.
وكان الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى استخدم حقه فى رفض مسودة سابقة من مشروع القانون، داعيًا إلى السماح برمزى "Z" و"V" للعرض فى المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية، وما شابه ذلك.
ولا يوجد أى من هذين الحرفين فى الأبجدية الروسية، إلا أن الجيش الروسى استخدمهما على نطاق واسع، لا سيما على المركبات والمعدات العسكرية الروسية، للترويج لأهداف العملية العسكرية التى انطلقت منذ 24 فبراير الماضى.
ويحظر القانون الجديد الذى اعتمده البرلمان الأوكرانى، إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم رمزى الحرب الروسية أو تقوض سيادة أوكرانيا.
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