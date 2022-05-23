عاجل- تايوان تعلق على تصريحات بايدن بشأن الدفاع عنها ضد الصين

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار"، فيما حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكى من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.

وأضافت الخارجية الصينية، إن بكين لا تسمح لأى دولة بالتدخل فى شؤونها الخاصة بما فى ذلك ملف تايوان.